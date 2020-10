„The Lion King” revine pe ecrane

Stiri pe aceeasi tema

O continuare „The Lion King", lungmetraj Disney bazat pe animatia clasica, va fi regizata de Barry Jenkins, cunoscut pentru „Moonlight" si „If Beale Street Could Talk", filme premiate la gala Oscar, potrivit news.ro.

James Cameron a incheiat filmarile pentru „Avatar 2", iar pentru al treilea film din franciza cineastul a spus ca productia este finalizata in proportie de 95%, informeaza Variety, potrivit news.ro.

- Ajuns la ediția cu numarul 15, Festivalul internațional de Film de Animație Animest revine pe micile și marile ecrane, in perioada 9-15 noiembrie, cu o ediție hibrid, adaptata noului context global. Pentru prima data in istoria evenimentului, filmele incluse in selecția oficiala vor putea fi urmarite…

- Twentieth Century Studios in parteneriat cu Marvel Entertainment lanseaza cel mai nou și mult așteptat film din colecția X-Men, intitulat “NoiiMutanți” (The New Mutants), ce poate fi vizionat in cinematografe incepand cu 18 septembrie. Filmul aduce in discuție subiecte controversate și probleme adolescentine…

- In timp ce Hollywood-ul isi propune sa relanseze mersul la cinematografe la nivel mondial, mult asteptata productie a regizorului Christopher Nolan, ''Tenet'', a obtinut incasari de peste 53 de milioane de dolari in primul sau weekend pe marile ecrane din 41 de piete internationale -…

- „Black Is King”, noul album vizual al cantaretei americane Beyonce, a fost lansat vineri pe platforma Disney+. Proiectul, laudat pentru celebrarea culturii comunitatii de culoare, insoteste albumul „The Lion King: The Gift”, lansat in iulie 2019 si inspirat din filmul „The Lion King”, un lungmetraj…

- Actorul belgian Jean-Claude Van Damme filmeaza in Franta comedia de actiune „The Last Mercenary”, regizata de David Charhon pentru Netflix, informeaza Variety, anunța news.ro.Filmul vorbit in limba franceza este scris de Charhon si de Ismael Sy Savane. Van Damme interpreteaza rolul…

- „X Factor”, sezonul 9 revine in antenția dumneavoastra cu mari suprize! Este binecunoscut faptul ca emisiunea talentelor a fost un fenomen ani de zile in randul romanilor care au savurat și s-au bucurat de momentele unice ale participanților și de carisma juriului. Anul acesta "Facorul X" va fi judecat…