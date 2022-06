Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent al Imperial College London, publicat in revista Lancet, sugereaza ca aproape 20 de milioane de vieți au fost salvate de vaccinul anti-COVID in primul sau an de existența, relateaza Sky News . Experții considera ca mai multe decese au fost prevenite in țarile mai bogate, 12,2 milioane…

- Moțiunea de cenzura din interiorul Partidului Conservator pentru demiterea premierului britanic Boris Johnson a fost respinsa. 211 de parlamentari conservatori au votat pentru ramanerea sa in funcție, 148 pentru demitere, intr-un rezultat descris de Sky News drept „dezamagitor” pentru premier și „dificil…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a declarat marți, intrebat despre achiziția de vaccinuri anti-Covid, ca nu știe ce vom face cu ele pentru ca Romania a achiziționat cantitați foarte mari care depașesc capacitatea de stocare. Acesta a spus ca dozele din luna ianuarie și februarie, aproximativ 6,5…

- Simptomele COVID-19 dureaza mai putin timp la pacientii infectati cu tulpina Omicron, toate cele trei variante cunoscute BA.1, BA.2 si XE, decat la cei infectati cu tulpina Delta, cel putin in cazul persoanelor vaccinate impotriva noului coronavirus, arata un nou studiu publicat in „The Lancet”. Totodata,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate și-a instalat un cort in sectorul Ciocana pentru a consulta locuitorii. In context, primarul capitalei, Ion Ceban, a cerut „sa intoarca orașului 335 milioane pentru cheltuielile avute in perioada scumpilor facturilor și 129 milioane de lei din perioada Covid-19, pentru…