Stiri pe aceeasi tema

- Adrian "Baciu Igrisan s a nascut la 8 iunie 1972, in Arad si este vocalistul formatiei Cargo. El canta de la varsta de 13 ani.Pentru inceput, acesta a cantat la baterie, un an mai tarziu incepandu si activitatea ca vocalist, de atunci urmand aproximativ 22 de ani de studii canto si tehnici vocale, fiind…

- Copilaria este o poveste si sursa de creativitate, considera Dan Helciug, solistul trupei Spitalul de Urgenta, potrivit agerpres.ro. El marturiseste, pentru AGERPRES, ca a ramas in continuare un copil, doar jucariile din jurul sau sunt cele care s-au schimbat. "Sunt acelasi copil. S-au…

- Tudor Ionescu de la Fly Project a ramas fara coleg de trupa. Dupa 16 ani de la inființare, Dan Deneș s-a retras și a luat-o pe un alt drum, fața de colegul sau. Anunțul a fost facut de Tudor. „E simplu. Dan… de fapt, am luat-o pe drumuri diferite, pe carari diferite, dupa atația ani. Se intampla, ca…

- Solistul trupei Maneskin, care a ciștigat concursul Eurovision, a fost supus unui test antidrog la intoarcerea in Italia, dupa controversa provocata de un videoclip devenit viral. Astfel acesta a fost testat negativ la prezenta substanțelor narcotice. {{522867}}Amintim ca acesta a fost intrebat despre…

- Italia a triumfat la Eurovision: trupa rock Maneskin a caștigat cea de a 65-a ediție a competiției muzicale desfașutata anul acesta in Olanda. A contat covarșitor votul publicului. Dar rockerii de la Maneskin nu pleaca acasa doar cu trofeul, ci și cu un imens scandal.

- Piesa este compusa de Alin Neagoe, basistul trupei, si Denisa Demian. “Mai stai” este o piesa de dragoste, asa cum ne-au obisnuit membrii trupei. In perioada pandemiei, trupa The Humans a compus mai multe cantece pe care abia astepta sa le faca auzite publicului larg, declarand ca abia astepta concertele…

- Noul album, “Human”, va aparea pe 1 decembrie 2021 Miercuri, 5 mai 2021, trupa OneRepublic a lansat piesa “Run”. Melodia este scrisa si produsa de Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry si John Nathaniel. “Run” va aparea pe urmatorul album – “Human”, alaturi de piesele lansate deja: “Rescue Me”, “Somebody…

- Mike Mitchell, muzician cunoscut pentru solo-ul de chitara din piesa „Louie Louie” a trupei The Kingsmen, a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC, informeaza News.ro. Membru fondator al trupei, Mitchell a murit in ziua in care a implinit 77 de ani, pe 16 aprilie, a confirmat bateristul…