Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Cummings, unul din cei mai influenti consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, va demisiona pana la sfarsitul anului, a afirmat ministrul transporturilor, Grant Shapps, la televiziunea Sky, preluata vineri de Reuters. Potrivit lui Shapps, Cummings nu intentiona sa ramana in functie mai…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson , transmit Reuters si AFP, citate de agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Guvernul britanic a estimat miercuri ca pâna la 7.000 de camioane ar putea fi blocate în Kent, fiind nevoite sa aștepte doua zile pentru a traversa Canalul pe 1 ianuarie, daca Londra și Bruxelles nu reușesc sa încheie un acord de liber schimb, potrivit AFP.„Aceasta nu…

- Parlamentarii britanici au adoptat marți un amendament care le confera dreptul de veto în cazul în care guvernul dorește sa puna în aplicare prevederile proiectului de lege care contravine acordului Brexit, potrivit AFP.Londra a atras mânia europenilor prin prezentarea…

- Confruntat cu o fronda in propria sa tabara, prim-ministrul britanic Boris Johnson a invocat luni apararea integritatii Regatului Unit pentru a apara controversatul sau proiect de lege care revine asupra unor angajamente asumate in cadrul acordului de Brexit, relateaza AFP. In fata Camerei…

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat luni Uniunea Europeana ca amenința ca va impune o „bariera vamala” în Regatul Unit, aparând proiectul sau de lege, rezervând posibilitatea guvernului britanic de a schimba anumite dispoziții ale acordului, potrivit AFP.„Ei…

- David Cameron a devenit al treilea fost premier conservator britanic care și-a exprimat neliniștea privind propunerea lui Boris Johnson de a încalca dreptul internațional prin revizuirea unilaterala a unor parți din acordul de Brexit încheiat cu Uniunea Europeana, relateaza The Guardian.Cameron…