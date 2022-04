The Guardian: Expulzarea diplomaților ruși din Europa marchează sfârșitul unei ere pentru spionajul Moscovei Valul fara precedent de expulzari ale diplomaților ruși din capitalele europene, aproape 400 la numar, nu este doar o decizie simbolica și reversibila ca raspuns la crimele de razboi de care Rusia este acuzata in Ucraina, scrie The Guardian . Masurile fac parte dintr-o lupta de lunga durata a Europei pentru o mai buna gestionare a liniei de separație intre spionaj și diplomație. Statele occidentale au fost criticate in ultimul timp pentru ca au ales sa ignore renașterea activitaților clandestine ale Rusiei din cauza ca se concentrau in mod excesiv pe terorismul intern ori se bazau prea mult pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

