The Gray Man: Interviu cu actorii Ryan Gosling, Chris Evans si Billy Bob Thorton (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a blamat miercuri Republica Ceha pentru ca a primit o delegatie taiwaneza, spunand ca este vorba de o incalcare a politicii 'O singura China', intr-un comunicat difuzat la Praga, relateaza AFP.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca Romania va solicita la nivel european realizarea unei evaluari voluntare, in luna septembrie, privind aderarea la Spatiul Schengen. Acesta a facut precizarile in cadrul sedintei de Guvern, dupa ce premierul Nicolae Ciuca i-a solicitat…

- Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, cu sediul in strada Praga, nr.1, judetul Prahova, aduce in atenția cetațenilor cateva precizari privind eliberarea cardului european de sanatate - documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare…

- „Cu toate ca este prea devreme pentru a ghici cand se va incheia razboiul de agresiune al Rusiei, nu este prea devreme pentru a incepe sa invațam din acest conflict. Evoluțiile din Ucraina ne-au forțat deja sa punem la indoiala unele dintre presupunerile noastre și sa facem din nou cunoștința cu adevaruri…

- Senzoria, festivalul dedicat simturilor, revine si in acest an, cu un format dedicat atat celor care isi doresc sa se distreze cu prietenii, cat si familiilor cu copii. Parcul Palas devine in acest weekend un super kids playground, unde vor fi o multitudine de activitati dedicate celor mici. Tot in…

- Praga isi va inchide de la 15 iunie unul dintre centrele de primire a refugiatilor ucraineni pentru ca acestia sa se deplaseze catre alte regiuni ale Republicii Cehe, dupa ce a fost depasita limita de capacitate pentru gazduirea refugiatilor. Centrul pentru refugiații ucraineni din Vysocany pe 15 iunie…

- Mai multe magazine din capitala Republicii Cehe, Praga, au inceput sa afișeze la intrare pancarte pe care scrie „Ucrainenii nu au voie sa intre”. Vanzatorii și managerii spun ca s-au saturat de „furturile constante și de comportamentul oribil al refugiaților din Kiev”. Injura, se bat pe strazi, fura…

- Compania Wizz Air va continua cursele de pe Aeroportul Iasi chiar daca a redeschis legaturile de la Chisinau. Directorului Aeroportului, Romeo Vatra a declarat ca raman deschise destinatiile catre Praga, Berlin, Hamburg, Verona si Basel care aveau loc de pe Aeroportul Iasi organizate de compania Wizz…