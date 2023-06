Stiri pe aceeasi tema

- Americanii și canadienii conservatori care nu mai cred in valorile democrației din America de Nord vor fi bineveniți intr-o localitate ce va fi ridicata pentru ei in apropiere de Moscova. Anunțul a fost facut de un avocat pentru imigrație. Avocatul Timur Beslangurov, specializat in migrație a declarat…

- Finantatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, pare ca isi promoveaza aspiratiile politice incercand sa obtina controlul asupra unui partid politic rus, Rusia Justa - Pentru Adevar, un partid de stanga considerat pro-Kremlin, condus in prezent de deputatul Serghei Mironov si care are legaturi…

- Evgheni Prigojin i-a cerut presedintelui Comisiei de investigatii a Parchetului General Rus sa deschida un dosar penal impotriva guvernatorului din orasul Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, potrivit Serviciului de presa al fondatorului Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, scrie Rador.Fondatorul Wagner,…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a publicat recent un raport din care reiese ca asasinarea bloggerului rus era un plan mai vechi despre care serviciile secrete ruse aveau informații, potrivit unor surse din Ministerul de Interne din Rusia. Analiștii militari susțin ca atentatul de la Sankt…

- Asasinarea proeminentului blogger militar rus pro-razboi Vladlen Tatarski , al carui nume real era Maxim Fomin, ar putea dezvalui noi rupturi in cadrul Kremlinului și al cercului sau interior, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), cu sediul in SUA, in analiza sa zilnica, citata de The…

- Daria Trepova, o tanara de 26 de ani, care intra in cafenea cu o cutie, iar bloggerul militar ii ofera un loc din politețe langa el. Forțele ruse de securitate au reținut-o pe Daria Trepova, pentru suspiciunea ca l-ar fi ucis pe propagandistul Tatarski.Tanara a fost prinsa dupa ce a incercat sa fuga…

- Grupul Wagner, cea mai mediatizata grupare de mercenari din Rusia, este acum o armata cu drepturi depline, egala ca marime cu efectivele militare ale Ungariei sau Slovaciei, a declarat duminica, 2 aprilie, Serhii Cherevatyi, purtatorul de cuvant al Comandamentului militar de est al Ucrainei, pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata, 17 martie, legea care introduce pedepse lungi cu inchisoarea pentru „discreditarea” și raspandirea de informații „false” despre orice fel de forțe, inclusiv despre celebra unitate de mercenari Wagner, care lupta pentru Rusia in Ucraina, informeaza…