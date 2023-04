Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu intentioneaza sa se angajeze pe calea escaladarii nucleare in infruntarea sa cu Occidentul cu privire la Ucraina, dar ceilalti nu ar trebui sa-i puna la incercare rabdarea, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa isi indeplineasca cu „maxima responsabilitate” rolul in ceea ce priveste facilitarea exporturilor alimentare dinspre Ucraina spre restul lumii, transmite Agerpres.

- Mircea Geoana a spus ca obligatia sa ca lider este sa ofere un element de incredere si ambitie renascute in Romania si a reiterant ca va decide cand va fi momentul asupra unei posibile candidaturi la prezidentiale. ca „nu este moral, etic si nici nu cred ca este productiv sa imi fac vant cu coada despre…

- Joi, Kremlinul a declarat ca Marea Neagra nu va fi niciodata o „mare NATO” dupa ce ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a indemnat in cadrul unui eveniment organizat la București ca alianța sa joace un rol mai important in ceea ce privește securitatea in regiune, relateaza Hotnews.ro…

- Decizii, memorandumuri, scrisori de intenție, programe, etape: deși intențiile arata formidabil pe hartie - drone, submarine, scuturi antiracheta, ba chiar și un satelit militar - in realitate, programele de achiziții militare ale Romaniei se desfașoara mai degraba intr-un ritm greoi și chinuitor de…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) s-a incheiat dupa aproximativ doua ore de discuții. In cadrul intalnirii s-a stabilit ca Romania va achiziționa avioane de ultima generație F-35, care permit realizarea și menținerea superioritații aeriene.

- Producatorul german de armament Rheinmetall (RHMG.DE) construieste un centru militar de intretinere si logistica la Satu Mare, in Romania, care ar trebui sa inceapa sa functioneze in aceasta luna pentru a asigura mentenanta armelor folosite pentru razboiul din Ucraina, a anuntat duminica compania, transmite…

- In Satu Mare s-a inaugurat cu mare fast, sobor de preoti si taieri de panglici, un drum judetean care ar trebui sa duca spre vama si sa faca deci legatura cu Ucraina. Ar trebui, pentru ca de fapt drumul este inchis complet. Potrivit presasm.ro, la inaugurarea drumului ar participat oficiali atat de…