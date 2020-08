ThatMovie – An American Pickle

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Pe aripile vantului” a fost retras de pe platforma de streaming HBO Max la inceputul lunii iunie, in plina miscare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de persoanele de culoare din Statele Unite. Acesta era considerat de mulți oameni ca promovand o romanțare a sclaviei și…

- Camerele de supraveghere instalate pe un șantier de pe str. Bucegi, unde se executa lucrari la rețeaua de termoficare, au surprins in urma cu cateva zile un grup de cinci tineri, in timp ce distrugeau gardurile de protecție din zona. Filmul a devenit public și grupul de tineri au intrat in atenția oamenilor…

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. Pentru a doua saptamana la rand locul 1 este ocupat de filmul 365 DNI, acesta fiind urmat in top de filmul „What to Expect When You’re Expecting” și de serialul…

- Un episod din celebrul serial de comedie Fawlty Towers a fost scos de pe platforma de streaming UKTV a BBC pentru ”insulte rasiale”, informeaza BBC.com. Platforma de streaming a precizat ca episodul ”Germanii” va fi indisponibil cât timp va fi reanalizat. În…

- Proiectia a fost desemnata cel mai bun documentar la Festivalul din Cracovia, fiind considerat automat eligibil pentru o nominalizare la Oscar. Filmul prezinta povestea unei familii care a trait in Delta Vacaresti pana cand locul a devenit zona protejata.