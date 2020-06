Thailanda: Imagini rare cu tehnicile crude de dresaj aplicate elefanţilor destinaţi industriei turistice, difuzate de activişti Stresati, inchisi si maltratati: un videoclip care prezinta cruzimea dresajului aplicat elefantilor destinati profitabilei industrii a turismului din Thailanda a fost difuzat de activistii pentru drepturile animalelor, care solicita incetarea imediata a practicilor folosite de ingrijitori, informeaza AFP joi. Un elefant nu se supune in mod firesc, el este supus. Pentru a-l dresa in scopuri turistice, ingrijitorul foloseste "phajaan", o tehnica care-i "zdrobeste animalului spiritul", dupa cum sustin acestia. Separat de mama sa si supus unui mare stres, puiul de elefant este inchis intr-o incinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu elefanți torturați in Thailanda au fost facute publice de activiștii pentru drepturile animalelor, care cer incetarea imediata a practicilor folosite de ingrijitori. In videoclip se prezinta cruzimea dresajului aplicat elefantilor destinati profitabilei industrii a turismului, scrie Agerpres,…

- Guvernul german a decis miercuri sa ridice de la 15 iunie atentionarile privind deplasarile in scop turistic in Europa decretate in martie din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul de externe, Haiko Mass, relateaza AFP si DPA potrivit Agerpres. "Consiliul de Ministri a decis sa nu prelungeasca…

- Muzeul frumuseții Viorica Cosmetic pregatește, pentru pasionații de frumos, noi pachete turistice. Deși carantina de COVID-19 i-a blocat activitatea, angajații muzeului frumuseții nu au stat pe loc, ba dimpotriva se pregatesc intens de lansarea unor noi pachete turistice pentru vizitatorii sai. ”Viorica…

- Turismul este unul dintre cele mai afectate domenii de activitate in contextul incertitudinii cauzate de raspandirea virusului COVID 19 si impactul pe care aceasta epidemie o are si in tara noastra.Agentii economici angrenati in activitati legate de turism din judetul Constanta agentii, hoteluri, transportatori,…

- Obiective turistice indragite, care strangeau anual milioane de vizitatori, au ajuns sa para abandonate. Prin zona mai trec doar patrulele de plitie care-i indeamna pe locuitri sa stea in case pentru a diminua pe cat posibil raspandirea coronavirusului.

- Multi dintre elefantii folositi in sectorul turistic din Thailanda risca sa ramana fara hrana, sa fie vanduti unor gradini zoologice sau exploatati pentru a transporta ilegal lemn, pe fondul scaderii dramatice a numarului de vizitatori in aceasta tara din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna a anuntat joi seara ca a pus cele 30 de camere ale Centrului de Educatie a Adultilor din localitatea Arcus la dispozitia personalului Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si al Serviciului de Ambulanta, care prezinta un risc ridicat de infectie…