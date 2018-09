Stiri pe aceeasi tema

- Un tezaur compus din 18 monede de aur a fost descoperit in Ansamblul Manastirii Frumoasa din Iași, in contextul lucrarilor de restaurare. Tezaurul a fost predat Muzeului de Istorie a Moldovei, unde va fi expus in cel mai scurt timp dupa indeplinirea procedurilor de clasare și inregistrare.

- Consiliul Judetean Maramures a publicat si rezultatele obtinute, in urma evaluarii anuale, de alti trei directori ai unor institutii de cultura aflate in subordinea CJ Astfel, in urma evaluarii, Viorel Rusu, managerul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, Tiberiu Alexa, managerul Muzeului…

- Vineri, 6 iulie 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc, in cabinetul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, o intalnire de lucru cu ambasadorul Republicii Turcia la București, Excelența Sa Osman Koray Ertaș, insoțit de o delegație din Turcia. La discuții au participat…

- In anul 2018 in hotarul localitatii Coroieni, Vima Mare si Vima Mica, pe Culmea Breaza și Dealul Vimii (judetul Maramures), Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a efectuat mai multe cercetari de suprafata in vederea identificarii unor posibile urme de locuire umana. Echipa Muzeului a fost…

- Sarbatoarea Sanzienelor a fost maracata in Baița de sub Codru prin cantec, joc și voie buna. Duminica, 24 iunie, la Huta Baiței s-a desfașurat cea de-a XXIV-a ediție a Serbarii Campenești „Targul Sanzienelor”. Evenimentul este cuprins in Programul Cultural Prioritar al Consiliului Județean Maramureș…

- Vineri, 22 iunie 2018, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare, str. Monetariei, nr.1-3, va avea loc o dubla lansare de carte. De la ora 11,00, va fi lansat volumul De la imperiu la regat. Romanii basarabeni și Marele Razboi (editori Gheorghe Negustor și Mircea-Cristian…

- Joi, 21 iunie 2018, ora 12.00, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizeaza ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologica Budureasca. Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice Budureasca, comuna Vadu Sapat, județul Prahova, pentru…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramure isi inchide portile. Temporar, din cauza lucrarilor care se fac in aceasta perioada la acoperitul cladirii. “Datorita lucrarilor de reabilitare a acoperisului, in perioada 13 – 17 Iunie 2018, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures va fi inchis…