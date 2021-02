Texasul e paralizat de frig? Senatorul său Ted Cruz a zburat în Cancun Senatorul republican din Texas, Ted Cruz, a fost joi în centrul atenției presei pentru ca a zburat în stațiunea mexicana Cancun, când statul sau se afla paralizat de un val de frig fara precedent și mortal, potrivit AFP.



Senatorul a plecat împreuna cu familia cu avionul spre Cancun miercuri, abandonându-și electoratul în mijlocul unei crize fara precedent.



Controversa a început atunci când au circulat fotografii care îl aratau pe aeroportul din Houston și într-un avion catre celebra destinație turistica tropicala, situata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Senatorul republican din Texas Ted Cruz, 50 de ani, a fost criticat joi pentru ca a plecat in statiunea balneara mexicana Cancun, intr-un moment in care statul sau este afectat de un val de frig neobisnuit, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . In Texas, 3.000.000 de imobile au ramas…

