- Ah, vara… sezonul luminii, al libertații și, bineințeles, al frumuseții stralucitoare! Este momentul ideal pentru a-ți reinnoi aspectul, iar astazi ne vom axa pe o zona specifica a frumuseții: unghiile. Gasirea unui design potrivit pentru noile tale unghii cu gel nu este intotdeauna o sarcina ușoara,…

- Viața de burlac este una dintre cele mai frumoase perioade ale aventurii oricarui barbat in aceasta lume, insa așa cum se intampla de obicei cu orice alta aventura, și aceasta trebuie sa se incheie la un moment dat. In clipa in care iți intalnesti aleasa inimii tale, te indragostești iremediabil de…

- Cu toții ne temem de ceva. Negarea temerilor noastre insa, nu va face decat sa inrautațeasca situațiile. Acceptandu-ne fricile și facand un pas catre depașirea lor ne va face mai puternici. Este esențial sa identificam care sunt cele mai mari nesiguranțe și temeri, astfel incat sa le putem depași incet…

- ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Este o schimbare pozitiva pe drum spre tine. Aceste schimbari par sa nu fie total neasteptate pentru tine. Runa iti sugereaza ca te-ai pregatit de ceva timp pentru ele. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20…

- Andreea Balan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țara. Ea a vorbit despre persoanele din viața sa, astfel ca mereu va alege un suflet bun, in locul parții financiare.

- Pierderea unui dinte poate sa para, la prima vedere, o problema minora, insa cei care au trecut prin asa ceva stiu ca, in realitate, atrage dupa sine aparitia mai multor complicatii. Ele vizeaza atat starea de sanatate a organismului, cat si increderea in sine sau capacitatea de a avea o viata sociala…

- Intr-o lume in care timpul este limitat, iar distragerea atenției este la tot pasul, mulți dintre noi ne intrebam cum putem crește intr-un mod personal și profesional. Raspunsul poate fi gasit in carțile de dezvoltare personala . Aceste carți pot fi vazute ca instrumente de invațare care ne pot ajuta…