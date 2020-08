Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Penitenciarului Codlea a fost confirmat pozitiv la testul pentru coronavirus, a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat de presa. Politistul de penitenciare a exercitat atributii de serviciu in sectorul medical si a purtat echipamentul de protectie. A fost…

- Inca o persoana din Televiziunea Publica a fost depistata pozitiv la testul COVID-19. Datorita programului de lucru la domiciliu, acest al șaselea caz nu are niciun contact la locul de munca. Facem...

- Comunicat de presa – TVR Va informam ca inca o persoana din Televiziunea Publica a fost depistata pozitiv la testul COVID-19 In cest context, conducerea TVR continua implementarea masurilor recomandate in astfel de cazuri: dezinfectii atat in spatiile in care s-a aflat persoana respectiva cat si in…

- Un al doilea angajat din Televiziunea Publica a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, conform unui comunicat al TVR. Pe 9 iulie, Libertatea a scris despre primul caz de coronavirus la televiziunea publica, un tehnician de regie de la Departamentul Știri.Potrivit comunicatului de astazi, 17 iulie,…

- Un angajat al Primariei Sectorului 1 a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus; au fost luate masuri de izolare la domiciliu a contactilor directi; s-a continuat dezinfectia prin nebulizare a tuturor spatiilor cladirii, potrivit unui comunicat postat, sambata, pe site-ul autoritatii…

- Un angajat al Penitenciarului Iasi a fost confirmat pozitiv, vineri, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). Politistul de penitenciare se afla in concediu de odihna din 11 mai, data de la care nu s-a mai prezentat…

