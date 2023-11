Stiri pe aceeasi tema

- La 18 noiembrie 2022, Phenianul a efectuat ceea ce se considera a fi primul test de zbor complet al Hwasong-17, supranumita "racheta monstru" de catre analistii militari.Aceasta aniversare a fost desemnata ca o zi de sarbatoare legala in cadrul unei reuniuni a Adunarii Populare Supreme, a informat ACTC."Instaurarea…

