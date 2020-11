Slovacia i-a testat in doua weekend-uri pe aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori și a depistat cu ajutorul testelor antigen 60.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Campania a fost una reușita pentru ca aceasta a dus la reducerea la jumatate a infectarilor iar Slovacia este prima țara care recurge la relaxarea restricțiilor in condițiile in care cel de-al doilea val al pandemiei face ravagii pe continent și nu numai. Premierul țarii, Igor Matovic, susține ca testarea pe scara larga - prin folosirea testelor antigen, care ofera rezultate mai rapide decat cele standard PCR - a contribuit…