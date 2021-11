Testarea elevilor anti-Covid la școală. Când ajung testele în unitățile de învățământ Ministerul Sanatații a anunțat vineri seara procedura privind administrarea testelor pe baza de saliva in școli și gradinițe. Testele ar urma sa ajunga in unitațile de invațamant spre finalul acestei saptamani. Procedura de testare Covid a elevilor și preșcolarilor Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va face in prima și in a 4-a zi lucratoare a saptamanii – adica in zilele de luni și joi, la nivelul fiecarei unitați de invațamant – școli și gradinițe.Testarea se va face in sala de clasa/grupa, de catre cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unitații de invațamant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

