Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Kirk Douglas si-a donat aproape toata averea in valoare de 60 de milioane de dolari. 90% din banii pe care starul epocii de aur de la Hollywood i-a adunat de-a lungul carierei au ajuns la fundația caritabila care ii poarta numele. Celebrul sau fiu, Michael Douglas nu va primi niciun ban.

- Kirk Douglas nu i-a lasat nimic fiului sau, Michael Douglas. Actorul care a incetat din viața pe 5 februarie la varsta de 103 ani si-a donat aproape toata averea in valoare de 60 de milioane de dolari unor fundații umanitare. Printre beneficiarii donatiilor se numara Spitalul pentru Copii din Los Angeles…

- Kirk Douglas, legendarul interpret al lui Spartacus și unul dintre ultimii supraviețuitori ai epocii de aur de la Hollywood, a murit miercuri la varsta de 103 ani, anunța BBC. Kirk Douglas este tatal actorului Michael Douglas și a lasat in urma o cariera de mai bine de șase decenii, in care a jucat…

- Kirk Douglas, legendarul interpret al lui Spartacus și unul dintre ultimii supraviețuitori ai epocii de aur de la Hollywood, a murit miercuri la varsta de 103 ani. Kirk Douglas este tatal actorului Michael Douglas și a lasat in urma o cariera de mai bine de șase decenii, in care a jucat in peste 90…

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters preluat de agerpres. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'', a afirmat…

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'',…

- Doliu la Hollywood! Celebru actor Kirk Douglas a murit in urma cu cateva oare, miercuri, 5 februarie, la varsta de 103 ani in locuința sa. Dezvaluirea a fost facuta de fiul acestuia, la fel de celebrul actor Michael Douglas. „Cu o tristețe imensa, eu și frații mei anunțam ca Kirk Douglas ne-a parasit…