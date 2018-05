Test drive: BMW Seria 4 Cabriolet facelift, o decapotabila extravaganta

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul de Raliuri pentru vehicule istorice incepe vineri in Ploiești. Autoturisme fabricate intre anii 1938 și 1991 iau startul la prima etapa a Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice – Old Cars Rally – Prahova 2018. Evenimentul are loc vineri și sambata. 40 de echipaje…

- In aceste zile, un nor de praf saharian va afecta Romania, concentratia maxima a particulelor de praf si nisip provenit din Sahara urmand sa se resimta in cursul zilei de marti. Masinile si geamurile caselor vor fi acoperite de particule rosiatice, iar cei alergici ar putea avea de suferit. Autoturismele…

- Adrian Petre, tripla pentru Esbjerg. Formația lui trage nadejde la promovarea in prima liga din Danemarca. In etapa de astazi din liga secunda a Danemarcei, Esbjerg fB a trecut de codașa Nykoebing FC, scor 5-2 (3-1). Seria golurilor a fost deschisa de atacantul roman Adrian Petre, fost jucator la UTA…

- Toate produsele importate in Romania ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Proiectul face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire și exploatare…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. TVR a aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita…

- Duminica, 4 martie, cetațeanul ucrainean Oleh D., in varsta de 31 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai. La controlul de frontiera soferul a prezentat pentru microbuz un certificat de inmatriculare cu insemnele autoritatilor din Ucraina. „In urma verificarilor…

- Un drum judetean din Vrancea „dispare” cand ploua din cauza gropilor numeroase, pline cu apa. Intre localitatile Balesti si Mihalceni, masinile nu mai pot circula dupa ploaie, iar soferii fie merg pe rute ocolitoare, fie risca sa ramana blocati in mijlocul apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Clubul de Muzica „Richard Oschanitzky” lanseaza seria de video –audiții „Maeștrii jazzului romanesc”, care se inscrie in programul de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Proiectul cultural inițiat de membrii Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky” , coordonați de prof. Romeo Cozma, va prezenta…