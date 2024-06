Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic pe o autostrada din Italia. Un roman in varsta de 41 de ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de un camion. Barbatul se oprise pentru a da o mana de ajutor unor persoane carora li se stricase mașina, insa și-a gasit sfarșitul. Doi copii au ramas fara tata.

- Tragedie in Italia. Jean Daniel Pession, in varsta de 28 de ani, component al echipei de Cupa Mondiala a Italiei, specializat in schi viteza, a murit alaturi de prietena sa, intr-un accident pe munte. Cei doi au cazut de la peste 600 de metri, scrie observatornews.ro .

- Este doliu in familia unei gimnaste celebre din Romania! Mama ei s-a stins din viața, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier grav, produs chiar de sora sportivei. Tragedia s-a produs in Galați, in urma cu o zi, dupa ce șoferița a adormit la volan.

- O femeie de 45 de ani a decedat, iar un barbat de 54 de ani a fost grav ranit dupa ce, in timp ce lucrau la intretinerea carosabilului, pe banda 1, au fost loviti in plin de o autoutilitara proiectata de un TIR, condus de un cetatean bulgar, potrivit InfoTrafic 24.Tragedia s-a petrecut in zona localitații…

- Un motociclist a murit intr-un accident grav produs in comuna GlinaUn tanar de 36 de ani a murit, joi dupa-amiaza, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu o masina in comuna Glina din judetul Ilfov.

- Familia Andreei Morega, studenta ucisa de iubit cu 30 de lovituri de cuțit este urmarita de ghinion, La o zi dupa inmormantarea Andreei, o noua tragedie a lovit familia din județul Gorj. A murit și verișorul tinerei. Joi, 28 martie, au fost momente dramatice in localitatea natala a studentei la Medicina.…

- Centrul Infotrafic al Poliției Romane a informeaza, joi seara, ca a avut loc un accident grav pe DN 6, in localitatea Bragadiru din județul Ilfov. Potrivit comunicatului de presa emis, un motociclist a lovit un pieton in timpul incidentului. Acesta din urma a decedat pe loc. Din primele informații,…

- O persoana a murit și șase au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica pe șoseaua de centura din Caransebeș. In evenimentul rutier au fost implicate trei mașini.