Tesla prezintă primul său robot umanoid; Îl vedem în acţiune Tesla ne-a mai oferit teasere cu privire la primul sau robot umanoid, Tesla Bot, dar pe 1 octombrie am vazut si o versiune mai aproape de cea finala. Dezvaluirea s-a facut in cadrul evenimentului Tesla AI Day 2022, iar robotul a pasit pe scena, cu miscari socant de naturale. De aceasta data nu a fost un om in costum de robot ca la prezentarea Tesla din 2021. Desi robotul e functional, partea estetica nu e inca finalizata, fiind vizibile toate cablurile si componentele sale. Musk afirma ca este prima data cand Tesla Bot se poate deplasa fara sustinere, macarale, mecanisme speciale si cabluri. Dupa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Stiri pe aceeasi tema

