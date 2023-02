Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a pus pe pauza planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, și va realiza in schimb unele etape de producție in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marți Ministerul Economiei din Brandenburg, potrivit Reuters.

- Producatorul de masini electrice Tesla a redus preturile la autovehiculele electrice cu cea mai mare vanzare, din Statele Unite si Germania, in cadrul unei prelungiri a politicii sale de "discount agresiv". Anuntul are loc dupa ce Tesla a nu s-a ridicat la nivelul prognozelor Wall Street privind…

- Dupa ce a facut concedieri in masa la Twitter, Elon Musk, noul proprietar, a decis ca mai multe birouri din sediul companiei sa fie transformate in dormitoare, scrie revista „Forbes", care citeaza doua surse din cadrul firmei. Luni, angajatii care au venit la munca la sediul companiei din San Francisco…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a livrat primul camion electric Semi al companiei catre PepsiCo, fara a oferi previziuni actualizate pentru pretul camionului, planurile de productie sau cantitatea de marfa pe care ar putea-o transporta, transmite Reuters. Musk, care a aparut pe scena la un eveniment…

- Tesla dezvolta o noua versiune a automobilului Model 3, pentru reducerea costurilor de productie si cresterea atractivitatii, au declarat patru persoane care cunosc acest efort, transmite Reuters. Unul dintre obiectivele automobilului reproiectat, cu numele de cod "Highland", este reducerea numarului…

