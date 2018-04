Tesla a suspendat temporar producţia automobilului Model 3. Este pentru a doua oară în ultimele două luni Compania a informat angajatii ca pauza va dura 4-5 zile. Un purtator de cuvant al Tesla a facut referire la o declaratie oferita luna trecuta, cand Bloomberg News a relatat ca productia Model 3 a fost oprita in perioada 20-24 februarie. Producatorul auto a anuntat atunci ca a planificat perioade de pauza la fabrica de vehicule si la cea de baterii, pentru a imbunatati automatizarea si a elimina blocajele. Oprirea activitatii este un nou pas inapoi pentru productia primului automobil de serie al Tesla. In afara de incercarea de a oferi clientilor vehicule electrice de serie, directorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

