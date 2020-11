Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii rusi acuzati de interferenta in alegerile prezidentiale din Statele Unite din 2016 a vizat mai devreme in acest an conturile de e-mail ale Partidului Democrat din California si Indiana si unele centre de reflectie influente de la Washington si New York.

- Hackerii rusi au incercat de mai multe ori in acest an sa sparga conturile de e-mail ale Partidului Democrat din statele americane California si Indiana, precum si ale unor think-tank-uri (institute de studii strategice) influente din Washington si New York, precizeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Grupul de hackeri rusi acuzat de interferenta in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 a vizat mai devreme in acest an conturile de e-mail ale Partidului Democrat din California si Indiana si unele think-tank-uri influente din Washington si New York, transmite vineri Reuters citand surse informate.…

- Dolarul si yenul se apreciaza masiv, dupa ce Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 Dolarul american s-a apreciat, iar yenul japonez, o valoare de refugiu, a inregistrat vineri cel mai puternic salt din ultima luna, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a fost testat…

- "In cele din urma se va racori", a asigurat președintele SUA in timpul unui schimb de replici cu Wade Crowfoot, un oficial local al Agenției de Protecție a Resurselor Naturale din California. „Nu cred ca știința știe cu adevarat", a adaugat candidatul republican, care face in mod regulat observații…

- San Francisco și alte parți ale coastei de vest a Statelor Unite s-au trezit miercuri pe un cer portocaliu închis, demn de o scena de apocalipsa, pe fondul fumului din incendiile care continua sa devasteze California, scrie AFP.La prânz, amestecul de ceața și fum a oferit orașului…

- Un memoriu semnat de președintele SUA ordona procurorului general William Barr sa alcatuiasca o lista de „jurisdictii anarhice”. Care permit sa continue violenta si distrugerea proprietatilor si care au refuzat sa ia masuri rezonabile pentru restabilirea ordinii. Presedintele Donald Trump a semnat un…

- Aproape 100.000 de copii au fost confirmati in SUA cu noul coronavirus intr-un interval de 14 zile, cu doar cateva saptamani inainte de redeschiderea scolilor, relateaza Daily Mail. Luni exista mai mult de cinci milioane de cazuri de COVID-19 in tara si peste 162.000 de decese. Din aceste infectii,…