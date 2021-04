Stiri pe aceeasi tema

- ​Tesla Motors a anunțat afaceri de peste 10 miliarde dolari în primele trei luni ale anului și profit net de 438 milioane dolari, fiind cel mai bun trimestru I din istoria companiei. Este al șaptelea trimestru consecutiv când Tesla face profit, iar la cifra de afaceri a fost al doilea cel…

- ​Microsoft este în discuții avansate pentru a cumpara cu 16 miliarde dolari compania Nuance Communications care a pus bazele tehnologiei cu care a fost dezvoltat asistentul vocal Siri al Apple. Informația a fost relatata de Bloomberg, dar cele doua companii nu au confirmat-o. Cea mai mare achiziție…

- Compania nu a explicat motivele pentru aceste noi titluri. Luna trecuta, Tesla a anuntat ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru automobilele sale, ceea ce a dus la cresterea pretului bitcoin. Promovarea recenta facuta…

- Programatorul Laszlo Hanyecz a devenit arhicunoscut în cercurile cripto dupa ce în 22 mai 2010 a platit doua pizza cu 10.000 de bitcoini, relateaza Business Insider.Cele 10.000 de monede virtuale ale lui Hanyecz ar valora în prezent 613 milioane de dolari dupa ce bitcoin a…

- Tesla a obținut un profit de aproximativ 1 miliard de dolari din investiția sa in bitcoin, potrivit lui Daniel Ives, analist la Wedbush Securities, citat de CNBC. Compania este pe cale a obține un profit mai mare din investițiile sale in bitcoin decat din vanzarea mașinilor in tot anul 2020,…

- Compania a obtinut fondurile la 419,99 dolari pe actiune, au spus persoanele, cu numai 1 cent sub pretul de 420 de dolari la care Elon Musk a declarat in 2018 ca ”a asigurat finantarea” pentru a retrage Tesla de la bursa. Aceasta noua runda de finantare reprezinta un salt de circa 60% pentru evaluarea…

- Bitcoin-ul a stabilit un nou maxim istoric de 44.000 de dolari dupa ce Tesla a declarat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in cea mai valoroasa moneda digitala din lume. Cea mai mare companie de vehicule electrice din lume va accepta in curand moneda digitala ca metoda de plata pentru produsele…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…