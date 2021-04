Tesla a deschis luna aceasta stații de încărcare rapidă în Timișoara și București Tesla Motors a deschis la început de aprilie stațiile de încarcare rapida (Supercahergers) la Timișoara, iar la mijlocul lunii aprilie s-a deschis Supercharger-ul de la București. Tesla Motors va deschide astfel de stații la Pitești și Sibiu. Datele oficiale arata ca la finalul de 2020 erau înmatriculate în România 201 mașini Tesla, dintre care 98 Model 3, 52 Model S și 47 mașini Model X.



La Timișoara stațiile funcționeaza din data de 2 aprilie și sunt plasate în parcarea hotelului Continental, iar stațiile din București sunt amplasate în parcarea

