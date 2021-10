Tesla a dat lovitura: compania a depăşit o capitalizare de 1.000 de miliarde $, după o comandă record Tesla a atins o capitalizare de piața de o mie de miliarde de dolari pentru prima data dupa ce Hertz a declarat luni ca va cumpara 100.000 de vehicule electrice. Vestea tranzacției a adus acțiunile Tesla la un nou record la doar o zi de tranzacționare, acțiunile fiind cotate la peste 1.000 de dolari. Compania […] The post Tesla a dat lovitura: compania a depasit o capitalizare de 1.000 de miliarde $, dupa o comanda record first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

