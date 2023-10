Stiri pe aceeasi tema

- Tunisianul care a omorat doi suedezi luni seara la Bruxelles ceruse azil in patru tari europene, incepand din 2011, a dezvaluit joi guvernul belgian, relateaza AFP. Individul, cunoscut autoritatilor belgiene ca Abdesalem Lassoued, a cerut azil „in Norvegia pe 23 iunie 2011, in Suedia pe 28 septembrie…

- Intrebat la un post TV daca, dupa atacurile teroriste din Franta, Belgia si Italia, ar fi cazul ca Romania sa creasca gradul de alerta, Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment nu se impune o astfel de masura.„Gradul de alerta, așa cum ii zice și denumirea, noi nu suntem la un nivel foarte ridicat…

- Se ridica starea de alerta in Romania, dupa atacurile teroriste din Europa? Raspunsul dat de Marcel CiolacuMarcel Ciolacu a fost marcat de ce s-a intamplat la Bruxelles, acolo unde un individ a ucis doi suporteri suedezi intr-un atac terorist, insa spune ca in Romania nu e necesara ridicarea starii…

- Poliția din Bruxelles l-a impușcat marți pe Abdesalem, barbatul care a ucis luni seara doi cetațeni suedezi. Teroristul a fost dus la terapie intensiva, dar a murit din cauza ranilor suferite, potrivit BBC.

- Romania trece la ora oficiala ”de iarna”, in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima…

- Comisia Europeana a transmis luni un mesaj de solidaritate pentru victimele exploziilor din Crevedia, ca urmare a exploziilor care au avut loc sambata la stația GPL. Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia s-au oferit sa ajute cu primirea pacienților cu arsuri…

- Seful Disney, Bob Iger, a facut mai multe anunturi importante cu ocazia celei mai recente conferinte cu investitorii. Printre altele, acesta a anuntat lansarea in Europa a versiunii cu reclame a Disney+. Versiunea cu reclame a serviciului Disney+ va fi lansata in Europa in luna noiembrie, unde va fi…