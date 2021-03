Termsheet-ul Early Game Ventures devine public De acum, antreprenorii au un termen de comparație atunci cand evalueaza condițiile unei investiții București, 30 martie 2021 Fondul de investiții Early Game Ventures vine in sprijinul antreprenorilor și face public documentul care prezinta termenii și condițiile investițiilor de tip capital de risc (venture capital). Pentru prima data, antreprenorii din domeniul tehnologiei care vor sa solicite o finanțare au acum un termen de comparație pentru a analiza diferitele oferte propuse de investitori. Termsheet-ul este un rezumat al contractului de finanțare; el este un document care prezinta pe scurt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut joi cu 7%, cel mai mare declin zilnic consemnat din vara trecuta, din cauza temerilor tot mai mari provocate de cresterea cazurilor de Covid-19 in Europa si de aprecierea dolarului american, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Startup-ul de tehnologie Tailent, fondat in București, democratizeaza accesul la soluțiile de tip Robotic Process Automation (RPA) printr-un parteneriat cu integratorul de sisteme IT ETA2U. Taieilent e cunoscut pentru cunoscut pentru dezvoltarea de roboți software inteligenți care permit companiilor…

- Filarmonica Brașov va gazdui temporar Muzeul de Științe Brașov in foaierul Salii Patria. In acest fel se va continua activitatea muzeului - un produs 100% brașovean fondat de Ioana Borșan și singurul spațiu de acest gen din Romania in afara muzeului de la București. "Muzeul de Științe poate fi vizitat…

- Pe 12 decembrie 2019, in centrul orașului Wuhan, din China se considera ca a inceput pandemia de COVID-19. Ce a urmat se știe, iar acum intreaga omenire pune in balanța, retrospectiv, diversele „comportamente” ale liderilor statelor lumii la inceputul pandemiei. Romania nu face excepție. Pe 26 februarie…

- Ministrul Mediului: ”Taxarea poate fi o solutie, daca vrem sa reducem poluarea. In UE sunt 24 de tari care taxeaza poluatorul, intr-un fel sau altul” Taxarea poate fi o solutie, daca vrem sa reducem poluarea, iar din 2022 cred ca trebuie sa avem o decizie fara echivoc si asumata in acest…

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania a organizat joi un eveniment online de comemorare a victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucuresti (21 - 23 ianuarie 1941), prilej cu care cei prezenti si-au exprimat regretul fata de tragedia petrecuta, dar si ingrijorarea cu privire la ascensiunea…

- ”Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, implementeaza doua proiecte pentru dezvoltarea de sisteme fotovoltaice destinate retailerului Mega Image in Popesti Leordeni si Sibiu, cu o capacitate instalata de peste 500 kWp. Proiectul din Judetul Ilfov presupune…

- Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București, a fost vaccinat luni impotriva coronavirusului. El incurajeaza persoanele care au anumite afectiuni si se tem de efectele adverse ale vaccinului anti-COVID sa se imunizeze,…