- Furnizarea apei calde va fi oprita pentru 170 de blocuri si 7 institutii, in perioada 28 iunie – 1 iulie, ca urmare a lucrarilor de reparatii pe care le efectueaza Termoenergetica la Magistrala 2 Militari din Sectorul 6. Lucrarile vizeaza inlocuirea unor vane de sectorizare pe Bulevardul Iuliu Maniu…

- Aproape 140 de blocuri din zona bulevardelor Nicolae Grigorescu si Camil Ressu raman fara apa calda, de luni pana vineri, ca urmare a unor lucrari de reparatii efectuate la Magistrala 1 Sud in Sectorul 3.

- Furnizarea apei calde de consum va fi oprita pentru aproximativ 100 de blocuri, in contextul lucrarilor de reparatii efectuate la reteaua primara, transmite Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. „Incepand de azi, in zona Apusului din cartierul Militari, Sectorul 6, in perimetrul strazilor Ghirlandei,…

- ”Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, incepand de azi, in zona Apusului din cartierul Militari Sectorul 6 , in perimetrul strazilor Ghirlandei, Petrachesti si bulevardul Iuliu Maniu se desfasoara lucrari de reparatii la reteaua primara DN 400, cu o vechime de aproape…

- ”Lucrarile, esentiale pentru functionarea sistemului de termoficare in sezonul viitor de incalzire, vor fi efectuate in perimetrul delimitat de Soseaua Morarilor si Vergului si strada Bodesti. Furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum pentru trei puncte termice care alimenteaza un numar…

- 115 blocuri din zona Fundeni – Sectorul 2, plus Spitalul Fundeni din Capitala nu vor avea apa calda timp de cinci zile in perioada 23 mai – 27 mai, din cauza unor lucrari de reparatii a conductei primare veche de aproape 40 de ani, a transmis compania Termoenergetica, citata de News.ro . Potrivit Termoenergetica,…

- Termoenergetica anunta ca lucrarile, esentiale pentru functionarea sistemului de termoficare in sezonul viitor de incalzire, vor fi efectuate in perimetrul delimitat de Parcurile Plumbuita si Motodrom si Soseaua Fundeni. ”Furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum pentru sapte puncte termice…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda pentru sase puncte termice care alimenteaza 171 de blocuri va fi sistata pana vineri, 6 mai, la ora 22:00, informeaza un comunicat transmis Agerpres.„Inca din cursul diminetii au fost incepute manevrele tehnice de golire a conductei si lucrarile de reparatii.…