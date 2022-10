Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., vor fi facute lucrari de reparații „esențiale pentru funcționarea sistemului de termoficare” pe:1. Conducta Magistralei DN 500, din zona Calea Griviței din Sectorul 1. Furnizarea agentului termic pentru apa calda catre patru puncte…

- Termoenergetica a anunțat ca va efectua lucrari pentru remedierea unor avarii la patru conducte care alimenteaza cu apa calda și caldura blocuri din sectoarele 1, 2 și 4. Cele mai grave dintre acestea avarii, cele de la conducta de pe Doamna Ghica și zona strazii Berindei, vor duce la oprirea furnizarii…

- Peste 400 de blocuri din București și Spitalul Fundeni raman fara apa calda din cauza unor avarii aparute in rețeaua primara, anunța Termoenergetica. In anumite zone, furnizarea agentului termic se reia miercuri, in altele abia vineri. Oprirea agentului termic este necesara pentru remedierea avariilor.…

- Compania Termoenergetica anunta ca incepand de luni se desfasoara lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe conductele din reteaua primara in Sectoarele 1, 2 si 4 din Capitala. Conform unui comunicat postat pe site-ul companiei, furnizarea agentului termic pentru apa calda va fi sistata pentru…

- ”Cautam solutii concrete pentru imbunatatirea calitatii serviciului de termoficare din Capitala. Am demarat proiectul prin care ne propunem sa instalam 20 de mini centrale in anumite puncte termice, situate la capetele de retea unde functionarea a fost deficitara si unde agentul termic a fost livrat…

- ”PNRR. Mai sunt 3 zile in care pot depune proiecte cei care vor sa obtina finantare pentru modernizarea, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial!”, a scris ministrul pe Facebook. El precizeaza…

- Aproape 80 de blocuri din Sectorul 3 al Capitalei, alimentate de Magistrala II Sud, raman fara apa calda pana joi. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca, din cauza avariilor aparute pe rețeaua primara, magistrala II Sud DN 900 in zona B-dul Mihai Bravu, va fi oprita furnizarea…

- In parcursul lucrarilor de reparație la drumul „Ciumai-Giurgiulești” din apropierea satului Greceni, antreprenorul proiectului a avariat conducta de gaze interrurala de presiune inalta.Anunțul a fost facut de Moldovagaz.