- REȘIȚA – Primaria a preluat „Dumbrava Minunata” de la constructor, dar mai e de lucru pe ici, pe colo. Asta deoarece proiectul finanțat din fonduri europene nu acopera lucrarile la curtea interioara, gardul imprejmuitor sau locul de joaca, nici montarea mobilierului și dotarilor achiziționate cu bani…

- REȘIȚA – „Abia așteptam sa ne mutam in casa noastra, copii merita tot ce e mai bun!” Sunt cuvintele cu care Diana Pana, directoarea Gradiniței „Palatul Fermecat” (GPF) se refera la lucrarile aflate in execuție la cladirea de pe str. Oțelului. Motiv pentru care GPF funcționeaza temporar in locația fostei…

- Un jeleu aparent banal, care se gasește in comerț, a condus la decesul unei fete de 14 ani. In urma cu o saptamana, Teodora, eleva la Școala Gimnaziala din Geaca, s-a inecat cu un jeleu rotund, sub forma de ochi. Fata nu a mai putut respira, iar pana la sosirea echipajului medical de la Gherla, …

- REȘIȚA – Este vorba despre Gradinița „Palatul Fermecat”, a carei reabilitare a inceput mai demult, insa contractul cu vechiul constructor a fost reziliat in decembrie 2022, fiind necesare ajustarea soluțiilor tehnice, actualizarea prețurilor și reluarea procedurilor de licitație! Luni, primaria a semnat…

- In cursul zilei de marți, 28 martie, cu ocazia programului ”Școala altfel”, polițiștii Secției de poliție rurala Florești din cadrul I.P.J. Prahova au desfașurat activitați preventive la Gradinița cu Program Prelungit, din satul Cocoraștii Caplii, comuna Magureni, și la Școala Gimnaziala cu clasele…

- Parintii de la Gradinita nr. 11 din Iasi, care apartine de Scoala Gimnaziala „Ion Neculce", s-au revoltat dupa o serie de decizii ciudate ale Consiliului de Administratie si incidente petrecute la sediul unitatii de invatamant. Conform unor discutii interne si fotografii intrate in posesia „Ziarului…

- La data de 14 martie a.c., polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiza Criminalitații, alaturi de colegii din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Focșani au realizat o serie de activitați in cadrul programului “Școala Altfel”, la Școala Gimnaziala “Ștefan Cel Mare” și Gradinița nr.…

- BOCȘA – Viorica Ana Farkaș aduce primavara printr-o expoziție vernisata de ziua sa de naștere! „Magia culorilor” poate fi admirata la Biblioteca Orașeneasca „Tata Oancea”, acolo unde, luni dupa amiaza, artistei i-au fost alaturi prieteni și iubitori de frumos la vernisajul prin care vrea sa daruiasca…