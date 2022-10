Stiri pe aceeasi tema

- Azi, de la ora 11, politistii vor protesta in capitala. O delegatie a politistilor din Sindicatul Europol se va alatura protestatarilor din fata Ministerului Afacerilor Interne pentru sustinerea aplicarii Legii nr. 153/ 2017, act normativ suspendat prin ordonante de urgenta incepand cu anul 2020. Actiunile…

- „Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa-l gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie si a luat o masura de plafonare, daca vreti, a preturilor. A fost un gap pentru ceea ce inseamna,…

- Statul roman a hotarat ca va acorda facilitați pentru agenții economici in vederea incadrarii șomerilor trecuți de 45 de ani care au in ingrijire familii. Patronii vor primi o suma rezonabila.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca Termocentrala Mintia reprezenta o povara pentru statul roman, a fost o adevarata gaura neagra pentru bugetul public de stat, si ca acolo s-au varsat ajutoare de stat care au fost declarate ilegale, 319 milioane de lei. El a mai afirmat…

- Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, dupa ce au fost investite in retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro, susține senatorul Ștefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD. „De neințeles este de ce a ales ministrul aceasta metoda de…

- „Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro. Asta dupa ce au fost investiti in retehnologizare cel putin 150 de milioane de euro. Primim asigurari din partea ministerului de resort ca sunt impuse conditii drastice pentru ca o noua capacitate de productie…

- Cifra de afaceri neta a companiei a urcat cu aproape 39%, la 131,66 milioane lei, de la 94,84 milioane lei in prima parte a anului trecut. Compania a transportat in primele sase luni o cantitate de 4,36 milioane tone de titei, benzina, motorina, pacura si produse chimice, cu 47% mai mult decat in perioada…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…