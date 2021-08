Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la o casa de locuit din municipiul Campulung Moldovenesc. Pompierii militari campulungeni au intervenit la fața locului cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2. ”La sosirea pompierilor militari, ardea interiorul…

- Proprietarii masinilor mai vechi de 15 ani vor achita taxe mai mari Aproximativ 900 de lei an ndash; in functie de impozitele stabilite de fiecare primarie. Anuntul a fost facut recent de ministrul Mediului, Tanczos Barna, potrivit caruia in Romania sunt in total 8 milioane de masini si ca patru din…

- Institutul Gradinii Botanice va beneficia de servicii de termoficare centralizate prestate de Termoelectrica, dupa o pauza de 20 de ani. In acest sens, miercuri, 21 iulie 2021, a fost incheiat un contract de parteneriat privind reconectarea complexului de sere și a blocului de laboratoare la servicii…

- In sezonul rece 2021/2022, in municipiul Suceava se va asigura furnizarea incalzirii și apei calde in sistem centralizat. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa discuțiile purtate astazi dimineața cu membrii Comitetului Director al „Bioenergy” și „Thermonet”. ”Bioenergy” este producatorul de…

- Utilizarea centralelor termice individuale va fi mai sumpa decat ate soluții și forme de energie, susține Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta. ”In viitor, odata cu ”oficializarea” tuturor costurilor care asigura echitabilitatea la nivelul consumatorului final indiferent de…

- In pofida averismentelor ca vor fi introduse taxe pe centralele temice de apartament, Ariston Thermo Romania a inregistrat in 2020 o creștere cu 15% a numarului de centrale termice vandute, peste nivelul de creștere a pieței autohtone, care a fost intre 5%-10%. Astfel, compania a depașit pragul de 1…

- Un craiovean a avut un adevarat șoc cand a primit factura la caldura. Locatarul s-a trezit ca are de platit pentru trei saptamani de caldura, intr-o luna de primavara o factura de 1.279,89 de lei plus alți 82,20 de lei pentru cea de-a patra saptamana din aceeași luna. In total, craioveanul are de platiti…