- „Brutele de la Kremlin ataca de cateva luni localitațile aflate in Sudul Basarabiei, majoritatea locuite de romani”, afirma eurodeputatul Eugen Tomac, lider PMP. „Mesajul Rusiei este clar și trebuie abordat cu seriozitate și realism”, arata el.

- Imaginile din satelit și datele aviatice arata ca Rusia se pregatește sa testeze o racheta de croaziera experimentala cu propulsie nucleara – sau a testat deja o astfel de arma recent, potrivit unei analize New York Times. Burevestnik, care in principiu are o raza de acțiune nelimitata, este una dintre…

- Semne diacriticeIeri, de Ziua Independenței, ar fi fost cazul sa vorbim despre independența. Nu atat cum am obținut-o, ci cum o asiguram și o aparam. In timp ce independența ucraineana este supusa unor grele, tragice incercari, noi ce facem? Faptul ca le exprimam recunoștința ucrainenilor pentru ca…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a raspuns solicitarii de a comenta informațiile privind implicarea Kremlinului in prabușirea avionului lui Evghenii Prigojin, in urma caruia ar muri fondatorul CVK Wagner. Kremlinul a numit "speculațiile" Occidentului privind implicarea…

- Liderii a patru tari BRICS - China, Brazilia, India si Africa de Sud, și Serghei Lavrov, din partea Rusiei - se intalnesc marți, la Johannesburg, pentru a discuta despre cum sa transforme acest club de natiuni care reprezinta un sfert din economia globala intr-un club mai amplu, care sa reprezinte o…

- Contraofensiva Ucrainei ”nu merge cum s-a planificat”, sustine Kremlinul, potrivit caruia resursele NATO livrate Kievului au fost ”risipite” in cursul operatiunii, care a dus doar la succese limitate pentru Ucraina in ultimele doua luni, relateaza luni, 31 iulie, Agerpres. Purtatorul de cuvant al lui…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a evocat și in trecut spectrul unui conflict nuclear din cauza Ucrainei, a declarat duminica, 30 iulie, ca Moscova va trebui sa foloseasca o arma nucleara daca contraofensiva in curs de desfașurare a Kievului va fi un succes, transmite Hotnews . Medvedev,…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…