Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 19 ani, care avea permisul retinut de la inceputul lunii august, a fost prins incalcand limita de viteza, de doua ori, in doua localitati diferite, intr-un singur minut, a comunicat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Botosani, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, tanarul a fost…

- In perioada weekendului, politistii rutieri au desfasurat actiuni punctuale pentru depistarea soferilor care s-au urcat bauti sau sub influenta substantelor psihoactive la volan. In cele trei zile de repaus saptamanal, politistii au efectuat aproximativ 1000 de testari cu aparatele drugtest si etilotest…

- Un tanar de 19 ani, care avea permisul retinut de la inceputul lunii august, a fost prins incalcand limita de viteza, de doua ori, in doua localitati diferite, intr-un singur minut, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei…

- Șofer din Blaj, prins cu alcoolemie de 0,96 la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 august, in jurul orei 19.20, polițiștii…

- Șofer din Cugir, prins cu alcoolemie de 1,68 la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un șofer din Cugir este cercetat penal, dupa ce a fost oprit in trafic, iar polițiștii au descoperit ca se afla sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,68. Potrivit IPJ Alba, sambata, 30…

- Polițiștii orașului Sebiș, impreuna cu cei ai orașului Ineu, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul de Investigare...

- Tot duminica dimineața, la ora 08:30, polițiștii din Cehu Silvaniei au depistat in trafic, pe strada Libertații, din Cehu Silvaniei, un barbat, de 34 de ani, din comuna Benesat, care avea o alcoolemie peste limita legala. Conducatorul auto avea 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat și a fost condus…

- Vineri noapte, fostul soț al Elenei Basescu, Bogdan Ionescu, a fost oprit de polițiști in trafic pentru un control de rutina. Testat cu aparatul etilotest, polițișii au aflat ca Syda consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan.