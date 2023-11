Teribilismul unui adolescent de 14 ani! Cursă cu poliția pe urme, prin Deveselu/A fost testat cu etilotestul Un adolescent in varsta de 14 ani a fost protagonistul unui episod desprins parca din filmele de acțiune. Totul dupa ce, fara sa aiba permis, a urcat la volan și, cand poliția a vrut sa-l opreasca, și-a vazut de drum, cu oamenii legii pe urmele sale. Minorul in varsta de 14 ani, din comuna Deveselu, […] The post Teribilismul unui adolescent de 14 ani! Cursa cu poliția pe urme, prin Deveselu/A fost testat cu etilotestul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

