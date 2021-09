Terente Ciui - numit secretar de stat la Ministerul Economiei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a numit un nou secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Este vorba despre liberalul Terente Ciui din Bistrita-Nasaud. ''Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Ciui Terente se numeste in functia de secretar…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a transmis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din functie a ministrului Justitiei, Stelian Ion. "Am luat o decizie necesara. Acum cateva minute am trimis presedintelui Romaniei cererea de revocare din functie a ministrului Justitiei,…

- Liberalul George Nicolaie a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Decizia de numire a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata marti in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului Citu, Alexandru…

- Ministerul Economiei a deblocat platile la Masura 2 si a inceput trimiterea contractelor catre beneficiari. Ministerul Economiei a obtinut toate avizele aferente finantarii Masurii 2 – Granturi de capital de lucru si va debloca a treia transa de plati din aceasta schema de ajutor de stat din fonduri…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a obtinut toate avizele aferente finantarii Masurii 2 - Granturi de capital de lucru si va debloca a treia transa de plati din aceasta schema de ajutor de stat din fonduri UE, in valoare de 241 de milioane de euro. Potrivit…

- Premierul Florin Cițu a eliberat din funcție un secretar de stat la Ministerul Sanatații la mai puțin de 24 de ore de la numire. Executivul motiveaza ca nu a fost respectata procedura. „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezetei decizii, Cosmin-Constantin Baciu se numește in fucția de secretar…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat vineri ca a numit trei noi membri in Consiliul de Administratie Plafar, pe o perioada de patru luni: Marian Balan, Anamaria Chirita si Dora Ramona Stoian, conform news.ro ”In data de 29.04.2021, MEAT a hotarat numirea unor noi…