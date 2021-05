Consilierii locali au aprobat, astazi, un proiect de hotarare care prevede acordarea in administrare cu titlu gratuit, pe o perioada de cinci ani, a unui teren de 4.500 de metri patrați, in valoare de 3,8 milioane de lei, catre Spitalul Județean din Timișoara. „Primaria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara vin in sprijinul Spitalului Județean, […] Articolul Teren oferit gratuit de primarie, timp de cinci ani, pentru secția modulara ATI a Spitalului Județean din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .