Stiri pe aceeasi tema

- Scopul acestor activitati este responsabilizarea cetatenilor privind respectarea masurilor de protectie sanitara si a normele de protectie impotriva raspandirii infectiilor cu noul coronavirus. Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali,…

- Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, incepand din seara de 3 iulie, politiști, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar Veterinare, Direcției de Sanatate Publica și…

- Polițiști din cadrul I.P.J. Constanța, jandarmi, reprezentanți ai ISU, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sanatate Publica și de la Protecția Consumatorului au verificat 157 de societați comerciale și au aplicat 57 de sancțiuni contravenționale.Controalele,…

- Vineri, 3 iulie, au fost verificate 92 de terase și societați comerciale, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele, organizate sub autoritatea prefectului, vor continua. Pentru prevenirea și limitarea infectarii…

- Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, incepand cu seara de 03 iulie a.c., I.P.J Timiș in colaborare cu reprezentanti ai Institutiei Prefectului, polițiști de frontiera, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgența, ai Inspectoratului…

- Acțiuni de prevenire și limitare a infectarii cu COVID-19 in zonele aglomerate din Teleorman in Eveniment / on 04/07/2020 at 13:13 / Politiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției…

- Un numar de 81 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au constatat mai multe incalcari ale normelor legale in vigoare la mai multe cluburi și restaurante din Capitala. Echipele mixte de control au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 171.000…

- Prefectul județului Olt a anunțat, luni, ca a dispus un control la Serviciul Județean de Ambulanța Olt, unde 20 de angajați au fost confirmați cu COVID-19, iar alți 30 sunt in izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a dispus un control la Serviciul Judetean…