TeraPlast a primit acordul pentru un ajutor de stat de 5,8 milioane euro Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru proiectul de ajutor de stat depus de TeraPlast Folii Biodegradabile SRL. Proiectul are o valoare totala de aproape 12 milioane euro, din care circa 5,8 milioane euro reprezinta ajutor de stat. „Acordul primit reprezinta inca o dovada ca statul sprijina dezvoltarea companiilor romanești. Pe langa cele 93 de noi locuri de munca pe care le vom crea, vom aduce produse romanești pe o piața in care 46% din consum provine din import. Așadar, vom aduce valoare atat comunitații locale, cat și economiei Romaniei. Vom contribui la echilibrarea balanței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru proiectul de ajutor de stat depus de TeraPlast Folii Biodegradabile SRL. Proiectul are o valoare totala de aproape 12 milioane de euro, din care circa 5,8 milioane de euro reprezinta ajutor de stat. „Acordul primit reprezinta inca o dovada ca statul…

- Compania bistrițeana Teraplast se pregatește sa construiasca o noua fabrica in parcul sau industrial din Sarațel. Pentru materializarea acestui proiect, Teraplast are nevoie de aproape 10 milioane de euro. Noua fabrica va fi construita in parcul companiei din Sarațel și va costa nu mai puțin de 9,8…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate in noua unitate…

- TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, investește 9,8 mil. euro intr-o noua fabrica și creeaza 80 de locuri de munca noi Grupul TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Saratel, judetul Bistrita-Nasaud, in cadrul unui proiect cu…

- Teraplast va primi un ajutor de stat in valoare 3,9 milioane euro pentru proiectul „Creșterea competitivitații prin achiziționarea de utilaje performante și realizarea de construcții noi”, a carei valoare este de 7,9 milioane euro. Compania, care este cel mai mare producator roman de materiale de construcții,…

- TeraPlast, cel mai mare producator roman de material de construcții, intra pe piața ambalajelor biodegradabile și construiește o fabrica 12 mil. euro Grupul TeraPlast a depus un proiect in valoare totala de 11,8 milioane de euro in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu…

- "Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, a depus prin filiala TeraPlast Folii Biodegradabile SRL, un proiect de investitii in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie. Proiectul de investitii are o valoare totala…

- Bugetul Craiovei din 2020 este mai sarac cu aproape 80 de milioane de lei, ca efect al crizei economice provocata de pandemia de coronavirus. Prima „lovitura“ s-a vazut inca din primavara, cand dupa primele trei luni ale anului incasarile la bugetul local erau cu mult mai mici decat prevederea bugetara.…