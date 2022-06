Terapie inovatoare disponibila pentru pacientii cu atrofie musculara spinala din Romania.

Stiri pe aceeasi tema

- Compania producatoare anunța rambursarea tratamentului cu acest medicament (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) intr-un regim combinat cu ivacaftor, pentru peste 150 de pacienți eligibili din Romania. Vertex Pharmaceuticals anunța ca, in urma deciziei autoritaților din Romania de a rambursa tripla terapie…

- Interconectarea spitalelor in timp real este deosebit de importanta in acest moment pentru medicina de urgența, insa arhivarea unor date de dimensiuni mari și accesarea rapida a acestora a devenit la fel de importanta.

- Romania se mentine pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste timpul de asteptare a pacientilor pentru a avea access la medicamente de ultima generatie, se arata in editia 2021 a studiului anual WAIT, lansat marti, 5 aprilie, de Federatia Europeana a Asociatiilor si Industriei Farmaceutice EFPIA .Inegalitatile…

- Numarul persoanelor cu COVID-19 internate in spitale este de 2.667, cu 104 mai putine fata de ziua anterioara, iar la ATI se afla 399 de pacienti, cu 16 mai putini fata de raportarea precedenta, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, dintre cei 399 de pacienti internati la…

- In cursul dimineții de astazi, 10 martie 2022, au mai fost confirmate inca 70 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 64.226. In intervalul 08.03.2022 (10:00) – 09.03.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 70 decese (37 barbați și 33 femei), dintre care 10 anterioare…