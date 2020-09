Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitala afirma ca trei pacienti infectați cu COVID-19, internati la Terapie Intensiva, au fost adusi cu infectii nosocomiale din spitale din Brasov si Bucuresti. Beatrice Mahler a declarat, vineri seara, ca cei trei pacienti cu COVID-19 au fost adusi cu infectii…

- Institutul ”Marius Nasta” din Capitala are un singur medic epidemiolog, atrage atentia managerul spitalului, Beatrice Mahler, iar numarul pacienților internați cu COVID-19 la terapie intensiva a crescut. In momentul de fata cu greu se mai gasesc paturi libere in sectiile ATI din Bucuresti. ”Fata de…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus vineri la Iași ca in momentul in care vom avea 2000 de cazuri la Terapie Intensiva, Romania va atinge un prag critic. De asemenea, Tataru a vorbit și despre capacitatea de tratare a carurilor de COVID-19„Cel mai grav scenariu este atunci cand vomavea un numar…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 250 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, dupa realizarea a doar 4641 de teste (aproape o treime din numarul de teste facute in timpul zilelor lucratoare), anunța Ministerul Sanatații. Au fost inregistrate 18 decese (10 barbați și 8 femei), ale unor pacienți…