TERAPIA FIXĂ SE DESCHIDE PENTRU BOLNAVII NON-COVID Cum numarul de imbolnaviri cu COVID-19 din Iași se afla in declin, cel puțin pe moment, conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași a luat decizia ca o parte din paturile dedicate acestora și care nu mai sunt folosite sa fie relocate pentru bolnavii non-COVID. Astfel, arata dr. Florin Roșu, managerul spitalului, 60 de locuri vor fi dedicate celorlalte patologii. Dr. Roșu declara: „Pe fondul scaderii numarului de imbolnaviri COVID-19 și a necesitații stringente a locurilor de Terapie Intensiva medicala dedicata pacienților cu celelalte patologii infecto-contagioase non-COVID,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

