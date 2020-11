Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Americana pentru Medicamente (FDA) a emis sambata o autorizatie de utilizare de urgenta pentru terapia cu anticorpi anti-COVID-19 a companiei Regeneron Pharmaceuticals, un tratament experimental administrat presedintelui american Donald Trump despre care liderul de la Casa Alba a afirmat…

- Avocatul lui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a avut o reactie cu totul neobisnuita la adresa televiziunilor, care arata ca actualul lider de la Casa Alba nu are de gand sa se recunoasca infrant si planuieste contestarea votului.

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul democratilor la Casa Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile…

- Acordul, convenit in cadrul programului Operation Warp Speed al administratiei Trump, este pentru dezvoltarea unui cocktail cu anticorpi monoclonali care poate preveni Cobid-19, mai ales in cazul populatiei cu varste de peste 80 de ani, aflata in categoria de risc ridicat, a anuntat Departamentrul pentru…

- Compania farmaceutica Eli Lilly a solicitat miercuri autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii din SUA sa autorizeze in procedura de urgenta monoterapia sa cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, intentionand ca solicite luna viitoare o aprobare similara pentru o terapie combinata, cu doua dintre…

- Producatorul de medicamente a anuntat miercuri date pozitive ale unui studiu clinic de faza medie referitor la o terapie combinata cu anticorpi, care a ajutat la reducerea perioadelor de spitalizare si a vizitelor la urgenta ale pacientilor cu Covid-19. Datele corespund rezultatelor unui studiu clinic…

- De-a lungul istoriei, oamenii de stat au fost intotdeauna posibile victime ale atentatelor. Autoritațile de la Casa Alba au intrat in alerta dupa ce un pachet cu otrava a fost trimis prin poșta președintelui american Donald Trump. Pachetul conținea ricina, o substanța deosebit de periculoasa și a fost…

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat desfiintarea instructajelor contra rasismului din administratia federala, despre care spune ca sunt o „propaganda de divizare si anti-americana”, a anuntat Casa Alba.Acest anunt intervine cu opt saptamâni înainte de alegerile prezidentiale…