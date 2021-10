Stiri pe aceeasi tema

- Protosinghelul Teodosie Paraschiv, duhovnicul Manastirii Durau, ține duminica de duminica cuvantari in care promoveaza in fața credincioșilor teorii ale conspirației privind vaccinul impotriva Covid-19, despre Guvernul Mondial creat de extratereștri, despre controlul oamenilor prin cipurile din vaccin…

- Congresul USR PLUS: Reducerea mandatului presedintelui Dacian Ciolos, presedinte al USR PLUS, se fotografiaza alaturi de membri ai partidului care voteaza pentru structurile de conducere ale USR PLUS, in cadrul Congresului Aliantei, organizat la Romexpo. Foto: Agerpres Realizator: Congresul USR PLUS…

- „Va depinde foarte mult de situatia epidemiologica, si s-ar putea sa patim ca anul trecut, cand mare parte dintre pregatirile noastre au fost in van", spune unul dintre organizatori. Mitropolia Moldovei si Bucovinei se pregateste pentru un pelerinaj religios amplu, de cel putin nivelul celor din anii…

- Condițiile climaterice favorabile din acest an, comparativ cu anul trecut, au favorizat creșterea masiva a ciupercilor de padure, indeosebi in Regiunile Centru și Nord, transmite Noi.md. {{550026}}Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor vine cu atenționari in scopul prevenirii cazurilor de intoxicații…

- Un director de societate comerciala are de indeplinit mai multe criterii odata cu preluarea acestei funcții. Cum trebuie sa arate fișa postului al unui director de societate comerciala? Legislațiamuncii.ro scrie ca pentru a ocupa funcția de director de socitate comerciala, o persoana trebuie sa aiba…

- Nr. 506517 din 05 august 2021 IN SIGURANTA, IN TRAFIC, ALATURI DE POLITISTI Politistii bacauani au actionat pentru reducerea riscului rutier alaturi de colegii lor din Neamt si Vaslui. In dimineata zilei de 5 august a.c., in intervalul 07:00 09:00, sub coordonarea Directiei Rutiere, politistii rutieri…

- Mitropolitul Teofan s-a alaturat marți Pelerinajului „Pe urmele sfinților nemțeni”, prilej cu care a raspuns la intrebarile și framantarile tinerilor participanți. Pelerinajul continua pana sambata. Ierarhul a parcurs impreuna cu tinerii pelerini porțiunea de traseu dintre parohiile Plaieșu…