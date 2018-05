Stiri pe aceeasi tema

- Romania a respectat in trei ani consecutivi regula fiscala privind deficitul structural, in 2013, 2014 si 2015, in timp ce 2016 a fost anul zero al fondurilor europene si in cel al politicii fiscal bugetare, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.…

- Recenta reducere a contributiilor la Pilonul II de pensii diminueaza, pe termen scurt, ingrijorarile fiscale, insa ar putea avea implicatii negative pentru dezvoltarea pietelor de capital, afirma reprezentantii Comisiei Europene in Raportul privind recomandarile specifice de tara pentru 2018. Contribuţia…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca Executivul trebuie sa explice daca mai are bani pentru pensii și salarii pana la finalul anului și ce are de gand sa faca cu Pilonul II, in contextul discuțiilor din ultimele zile.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, reactioneaza…

- Federația Sanitas incepe joi, acțiunile de protest, cu un miting in Piața Victoria, la care sunt așteaptați 10.000 de oameni, acuzand Guvernul ca nu și-a respectat promisiunile. ”Promisiunile neonorate ale Guvernului scot sanatatea și asistența sociala in strada. Sanitas a amanat, pana in acest moment,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria. Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul anului…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia FMI in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…