Senatorul Eugen Teodorovici a declarat sambata ca, saptamana viitoare, va decide daca va actiona sau nu in judecata Partidul Social Democrat pentru pierderea functiei de presedinte executiv al formatiunii. "Este o ipoteza pe care o iau in calcul foarte serios si probabil ca saptamana urmatoare o sa decid exact in acest sens", a spus Teodorovici, la finalul intalnirii conducerii PSD cu grupurile parlamentare ale social-democratilor. Intrebat ce asteptari are de la acest demers, Teodorovici a raspuns: "Sa se respecte statutul, nimic altceva. Este primul pas pentru a arata foarte clar romanilor ca…