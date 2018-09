Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar trebui sa aiba acces la servicii medicale in functie de contributia pe care o platesc. Asta sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Acesta a declarat ca ar trebui sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizam la stat.

- "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante, pachetul 1, pachet de baza, ai un alt venit la care se plateste CASS, deci implicit o contributie mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, asta cred ca e sistemul logic", a afirmat vineri Eugen Teodorovici, potrivit…

- Servicii publice de sanatate in functie de plata CASS, aceasta este propunerea ministrului de finante, social-democratul Eugen Teodorovici. El spune ca este normal sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizeaza fiecare la...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca este normal sa existe mai multe pachete de servicii medicale, iar cetatenii sa aiba acces la ele in functie de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni seara, la TVR, ca "exista discutii" privind renuntarea la supraacciza aplicata carburantilor si ca ia in calcul sa propuna acest lucru pana la finalul acestui an, transmite news.ro.Eugen Teodorovici a anuntat ca ia in calcul sa propuna,…

- In curand vom avea taxe pe autostrazi. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat aseara la TVR ca exista discuții pentru introducerea unei asemenea plați și in Romania, care are doua autostrazi și una in curs de finalizare.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, “n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie ar…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat la Constanța ca proiectul privind plafonarea prețurilor la gaze pana in 2021 a fost retras de pe site-ul ministerului pana cand “vom fi cu totii pregatiti”. Asta dupa ce, cu doua ore inainte, tot la Constanța, daduse de ințeles ca cele doua companii…