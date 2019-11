Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut, marți, demisia lui Florin Cițu de la conducerea ministerului de Finanțe pentru ca, pe de o parte, „ a sabotat cursul de schimb”, iar, pe de alta parte, a avut intalniri ascunse cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale.…

- Cum explica ministrul Finanțelor deprecierea leului fața de euro pana la un nou minim istoric Miscarile pe cursul leu/euro de joi nu au fost foarte mari, in conditiile care acestea depind foarte mult de contextul international, a declarat ministrul Finantelor, Florin Citu. Ministrul a precizat, totodată,…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economie, potrivit Agerpres. Recent, Ludovic Orban a invitat-o la randul sau pe Viorica…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca vor fi repercusiuni din partea social-democratilor in cazul in care ministrul Finantelor, Florin Citu, nu aduce dovezi pentru acuzatiile conform carora banii de la rectificarile bugetare au fost redirectionati catre judetele conduse…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a recomandat joi ministrului Finantelor, Florin Citu, sa il consulte pe ministrul Justitiei in privinta a ceea ce inseamna un denunt calomnios, in contextul in care acesta a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca economia Romaniei, in ultimii trei…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia...

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economice. "Il invit pe domnul Orban, pe domnul Citu pentru maine (vineri…

- "Economia României, în ultimii trei de ani, a fost condusa dupa doua bugete. Un buget a fost cel prezentat în Parlament, a existat un al doilea buget, cu informatii reale, folosit pentru finantarea baronilor locali. Exact metoda folosta de Al Capone, care avea un registru pentru…